F35 «στον αέρα» – Casus belli στο τραπέζι

Το θέμα του Τουρκικού casus belli έθεσε σήμερα ο Πρωθυπουργός, στη Συνοδό κορυφής του ΝΑΤΟ. Η ελληνική παρέμβαση, ήρθε την ώρα που είναι σε εξέλιξη οι προσπάθειες του Ερντογάν, να εξασφαλίσει τα F-35 για την Τουρκία.

Η υπόσχεση του Τραμπ για το θέμα, έχει ήδη ξεσηκώσει θύελλά αντιδράσεων, τόσο στο αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ.

Μας ενημερώνει ο απεσταλμένος της τηλεόρασης του Alpha στην Άγκυρα Χρύσανθος Κοσελόγλου.