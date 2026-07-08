Καταγγελία Γεωργιάδη για Τσίπρα

Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα περί χρηματισμού, με τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να σημειώνουν

ότι ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα.

Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο… ώστε να διερευνηθούν τα λεγόμενα του υπουργού υγείας κατέθεσε σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνοντας λόγο για αλληλοεκβιασμούς.