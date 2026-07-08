Καταγγελία Γεωργιάδη για Τσίπρα
Στα άκρα η αντιπαράθεση
Επιμένει ο Άδωνις Γεωργιάδης στις καταγγελίες του κατά της κυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα περί χρηματισμού, με τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να σημειώνουν
ότι ο κ. Γεωργιάδης επιχειρεί να αλλάξει την ατζέντα.
Μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πάγο… ώστε να διερευνηθούν τα λεγόμενα του υπουργού υγείας κατέθεσε σήμερα ο Κυριάκος Βελόπουλος κάνοντας λόγο για αλληλοεκβιασμούς.
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