Όταν η πόλωση ξεφεύγει-Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου

Σήμερα έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν αρκεί για να αλλάξει την εικόνα της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Μια αντιπαράθεση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους και σκληρή ρητορική.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου