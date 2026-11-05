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Όταν η πόλωση ξεφεύγει-Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
05/11/2026 20:22

Σήμερα έγινε προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι ανάμεσα στην κυβέρνηση και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ωστόσο, η κίνηση αυτή δεν αρκεί για να αλλάξει την εικόνα της έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στις δύο πολιτικές δυνάμεις, όπως αυτές καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις. Μια αντιπαράθεση που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από υψηλούς τόνους και σκληρή ρητορική.

Το σχόλιο της Λώρας Ιωάννου

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