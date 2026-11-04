Η ακρίβεια στην κάλπη – Κριτήριο ψήφου

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλάβει τι απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. Παραδοσιακά, η ψήφος στην Ελλάδα περνάει και από την τσέπη.

Και σήμερα, η ακρίβεια αδειάζει συστηματικά τα πορτοφόλια των νοικοκυριών, αφήνοντας όλο και λιγότερα περιθώρια για την καθημερινότητα.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η οικονομία δεν κρίνεται στις εξαγγελίες, αλλά στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.