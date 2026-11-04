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Η ακρίβεια στην κάλπη – Κριτήριο ψήφου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
04/11/2026 20:29

Δεν χρειάζεται να κοιτάξει κανείς το εκλογικό αποτέλεσμα στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταλάβει τι απασχολεί περισσότερο τους Έλληνες πολίτες. Παραδοσιακά, η ψήφος στην Ελλάδα περνάει και από την τσέπη.

Και σήμερα, η ακρίβεια αδειάζει συστηματικά τα πορτοφόλια των νοικοκυριών, αφήνοντας όλο και λιγότερα περιθώρια για την καθημερινότητα.

Γιατί, στο τέλος της ημέρας, η οικονομία δεν κρίνεται στις εξαγγελίες, αλλά στο ταμείο του σούπερ μάρκετ.

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