Μέτωπα στην Κεντροαριστερά
Όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με τη ΝΔ δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που προκάλεσε εσωκομματικές αντιδράσεις και γκρίνιες.
Την ίδια ώρα μαίνεται η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής με τον Παύλο Πολλάκη να ζητά καθημερινά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.
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