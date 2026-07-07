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Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

Εντιμότατοι Κερατάδες (Ε)

08:15
ALPHA NEWS

Μέτωπα στην Κεντροαριστερά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
07/07/2026 20:29

Όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με τη ΝΔ δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού  που προκάλεσε  εσωκομματικές αντιδράσεις και γκρίνιες.

Την ίδια ώρα μαίνεται η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής  με τον Παύλο Πολλάκη να ζητά καθημερινά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.

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