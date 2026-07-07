Μέτωπα στην Κεντροαριστερά

Όσο ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι αρχηγός του ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να υπάρξει καμία συνεργασία με τη ΝΔ δήλωσε ο Κώστας Τσουκαλάς με αφορμή τις δηλώσεις του Γιάννη Σγουρού που προκάλεσε εσωκομματικές αντιδράσεις και γκρίνιες.

Την ίδια ώρα μαίνεται η σύγκρουση στον ΣΥΡΙΖΑ ενόψει της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής με τον Παύλο Πολλάκη να ζητά καθημερινά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελου.