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Επεισόδια για συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη

Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 15:27

Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούσε την ομιλία του ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης.

Η συγκέντρωση δεν μπορούσε να απαγορευτεί τονίζει η κυβέρνηση, καλώντας τα κόμματα σε συζήτηση προκειμένου να βρεθούν λύσεις.

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