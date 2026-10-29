Επεισόδια για συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη
Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις
Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούσε την ομιλία του ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης.
Η συγκέντρωση δεν μπορούσε να απαγορευτεί τονίζει η κυβέρνηση, καλώντας τα κόμματα σε συζήτηση προκειμένου να βρεθούν λύσεις.
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