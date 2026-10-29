Επεισόδια για συγκέντρωση Κασιδιάρη στη Θεσσαλονίκη

Έντονες οι αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα χθεσινά επεισόδια στη Θεσσαλονίκη, έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούσε την ομιλία του ο καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, Ηλίας Κασιδιάρης.

Η συγκέντρωση δεν μπορούσε να απαγορευτεί τονίζει η κυβέρνηση, καλώντας τα κόμματα σε συζήτηση προκειμένου να βρεθούν λύσεις.