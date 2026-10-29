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Στον Άρη …. ο Νίκος Ανδρουλάκης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
29/10/2026 08:33
Στον Άρη …. ο Νίκος Ανδρουλάκης
Στον Άρη ...ο Ανδρουλάκης ΠΑΣΟΚ

Μπασκετικός και φίλαθλος πάνω απ’ όλα, ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στον αγώνα του Άρη με την Ολύμπια Τσεντεβίτα, απολαμβάνοντας την πάντα δυνατή ατμόσφαιρα στο Nick Galis Hall. Συνοδευόμενος από τον γνωστό αρειανό Θανάση Γλαβίνα και τον βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη ο Νίκος Ανδρουλάκης είδε την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη να επικρατεί, λίγες μέρες πριν το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, τον εφτάστερο αγαπημένο του προέδρου του ΠΑΣΟΚ.

ΑΡΗΣ ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΣΟΚ

Στην παρέα είχαν και τον αθλητικογράφο και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Βασίλη Σκουντή και είναι δεδομένο πως το ματς  αναλύθηκε φάση προς φάση.

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