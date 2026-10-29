Στην ΕΛ.Α.Σ. η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου:«Ο Αλέξης Τσίπρας διέξοδο και ελπίδα για τον προοδευτικό χώρο»

Η πρώην υπουργός και πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου εντάχθηκε επίσημα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.), ακολουθώντας τον Αλέξη Τσίπρα στο νέο φορέα.

Με ανάρτηση της στο Facebook η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου γνωστοποίησε την ένταξη της στην ΕΛ.Α.Σ.

Η πολιτική και κοινωνική ανάγκη σήμερα απαιτεί συσπείρωση και συστράτευση για έναν ισχυρό προοδευτικό – αριστερό πόλο που θα εκφράσει ξανά ένα πλειοψηφικό ρεύμα Πολιτικής και Κοινωνικής Αλλαγής, ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με σχεδόν έναν μήνα να απομένει για να δημοσιευτούν τα πρώτα ψηφοδέλτια της ΕΛ.Α.Σ., όπως έχει ήδη ενημερώσει ο ALPHA, το ενδιαφέρον στρέφεται στα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ.