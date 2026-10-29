ΣΥΡΙΖΑ: Παραιτήθηκε από βουλευτής ο Μίλτος Ζαμπάρας

Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα ανακοίνωσε ο Μίλτος Ζαμπάρας, δηλώνοντας ότι συνεχίζει την πολιτική του πορεία στο πλευρό του Αλέξη Τσίπρα.

Καμιά φορά, αναφέρει σε ανάρτηση του κλείνοντας μια πόρτα,το να κλείνεις μια πόρτα δεν σημαίνει ότι φεύγεις.

Σημαίνει ότι επιλέγεις να ανοίξεις το δρόμο για κάτι που πιστεύεις

Αφήνω σήμερα πίσω μου μια θέση. Όχι όσα με έφεραν μέχρι εδώ.

Όχι τους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν.

Όχι τις μάχες που δώσαμε μαζί.

Και σίγουρα όχι τον λόγο για τον οποίο μπήκα στην πολιτική.

Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα να αποδείξω ποιος είμαι μέσα από τη δουλειά μου. Με παρεμβάσεις, διεκδικήσεις και συνεχή παρουσία για την Αιτωλοακαρνανία, για τα προβλήματα των ανθρώπων της, για όσα δικαιούται και πολλές φορές δεν της δίνονται.

Αυτό δεν αλλάζει.