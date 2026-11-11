Ελληνική αντι-NAVTEX για το καλώδιο Κρήτης – Κύπρου. Η απάντηση στην Τουρκία

Άκυρη χαρακτηρίζει η Αθήνα την τουρκική NAVTEX για τις έρευνες του «Abeille Marengo» στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης – Κύπρου, παραθέτοντας στην ελληνική αντι-NAVTEX τους συγκεκριμένους αριθμούς των αποφάσεων αδειοδότησης των εργασιών. Πρόκειται για τις άδειες που εκδόθηκαν από τις ελληνικές Αρχές κατόπιν των σχετικών αιτημάτων της εταιρείας, με πλέον πρόσφατη την 65808/06.11.2026, της 6ης Νοεμβρίου. Παράλληλα, η ελληνική αναγγελία επαναβεβαιώνει ότι σημαντικό μέρος των ερευνών πραγματοποιείται εντός ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας και ότι ο σταθμός Ηρακλείου έχει την αποκλειστική αρμοδιότητα έκδοσης NAVTEX στη συγκεκριμένη περιοχή.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι η ίδια η εταιρεία, με ανακοίνωσή της, επιβεβαιώνει πως οι έρευνες του γαλλικού πλοίου πραγματοποιούνται βάσει των NAVTEX που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες Αρχές της Ελλάδας και της Κύπρου. Η αναφορά αυτή ενισχύει τη θέση που είχαν διατυπώσει το βράδυ της Τρίτης (10/11) διπλωματικές πηγές του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με τις οποίες Ελλάδα και Κύπρος ήταν οι μόνες χώρες που έλαβαν αιτήματα για την αδειοδότηση των εργασιών, ενώ κανένα αντίστοιχο αίτημα δεν είχε υποβληθεί στην Τουρκία.

Τι αναφέρει η ελληνική αντι-NAVTEX

Στη νέα αναγγελία, η οποία φέρει χρονική σήμανση 10 Νοεμβρίου 2026, 22:05 UTC (00:05 της 11ης Νοεμβρίου, ώρα Ελλάδας), ο σταθμός Ηρακλείου αναφέρει ότι μη εξουσιοδοτημένος σταθμός εξέπεμψε NAVTEX σχετικά με τις έρευνες για την εγκατάσταση του υποθαλάσσιου καλωδίου Great Sea Interconnector (GSI).

Το έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος και οι σχετικές εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το γαλλικής σημαίας «VB Abeille Marengo», με αριθμό MMSI 228505700 και IMO 9388613.

Η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι σημαντικό μέρος των γραμμών έρευνας που περιλαμβάνονται στην τουρκική αναγγελία βρίσκεται εντός της ελληνικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας, όπως αυτές καθορίζονται από το διεθνές δίκαιο και τον νόμο 4001/2011, τον οποίο επικαλείται ως πλήρως εναρμονισμένο με το διεθνές νομικό πλαίσιο.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι οι δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους όρους των ελληνικών αδειών 31373/07.06.2024, 9020/11.02.2026 και 65808/06.11.2026.

Η αναγγελία περιλαμβάνει δύο σειρές από 11 γεωγραφικά σημεία η καθεμία, που προσδιορίζουν τις θαλάσσιες γραμμές των ερευνών, από την περιοχή ανατολικά της Κρήτης προς την Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την ελληνική πλευρά, οι συγκεκριμένες γραμμές εμπίπτουν στη ζώνη αρμοδιότητας του ελληνικού συστήματος NAVTEX.

Καταλήγοντας, ο σταθμός Ηρακλείου κηρύσσει άκυρη και ανίσχυρη την τουρκική NAVTEX FA76-1127/26 και επιβεβαιώνει την ισχύ της ελληνικής HA15-1411/26. Η ακύρωση της νέας αναγγελίας έχει προγραμματιστεί για τις 20 Μαρτίου 2027, στις 00:01 UTC.