Νέα επίθεση Τσίπρα σε Μητσοτάκη με αναφορές στο «βρώμικο» 89′ – «Κάλεσμα» στο ΠΑΣΟΚ

Η ένταση η οποία έχει αναζοπυρωθεί ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και τη Νέα Δημοκρατία συνεχίζεται μετά και τις χθεσινές δηλώσεις του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. στην Πρέβεζα.

Ο Αλέξης Τσίπρας επιτέθηκε ξανά στον Κυριάκο Μητσοτάκη με αφορμή δηλώσεις του πρωθυπουργού, ο οποίος τόνισε ότι ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα είναι να κλείσει στην φυλακή τον ίδιο και υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας.

«Δεν γνωρίζει ότι σε μια ευνομούμενη φιλελεύθερη δημοκρατία, φυλακή δεν βάζουν οι πρωθυπουργοί τους πολιτικούς τους αντιπάλους, αλλά η Δικαιοσύνη;», διερωτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας προσθέτοντας σε επικριτικούς τόνους: «Δεν το γνωρίζει αυτό; Ή μήπως η οικογενειακή του εμπειρία από το βρώμικο ’89 είναι διαφορετική;».

Στη συνέχεια, επιχειρώντας να κατευνάσει το τοξικό κλίμα που καλλιεργείται, δίχως όμως να αφήνει το αφήγημα της διαφθοράς, ο πρώην Πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεσμευόμαστε εδώ όχι να βάλουμε κανέναν φυλακή, αλλά δεσμευόμαστε ότι όλοι θα λογοδοτήσουν, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχουν».

Συγκυβέρνηση με το ΠΑΣΟΚ;

«Για μας αντίπαλος δεν είναι οι άλλες προοδευτικές δυνάμεις, όσο και αν εμάς μας πολεμάνε», δήλωσε ο Αλέξης Τσίπρας στοχεύοντας ξεκάθαρα το ΠΑΣΟΚ.

«Μετά τις εκλογές να απλώσουμε το χέρι σε όλους για να κυβερνήσουμε μαζί, για να προχωρήσουμε μαζί», υπογράμμισε, με την απάντηση του ΠΑΣΟΚ σε αυτά τα σενάρια συγκυβέρνησης να αναμένεται με ενδιαφέρον.