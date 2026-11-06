Εκδόθηκε η Νavtex – Μπρα ντε φερ για το καλώδιο

Εκδόθηκε πριν από λίγο η Νavtex, για την επανέναρξη των υποθαλάσσιων ερευνών, του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας –Κύπρου. Με βάση την Navtex το Γαλλικό ερευνητικό πλοίο ξεκινά άμεσα τις εργασίες, από τα ανοικτά της Κάσου..

Greek National Defense via AP

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από το υπουργείο Εξωτερικών, ενώ η ισχύς της οδηγίας είναι άμεση.

Ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες αδειοδότησης από τις αρμόδιες ελληνικές Αρχές για την εκτέλεση εργασιών έρευνας και πόντισης καλωδίου στο πλαίσιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου (GSI), σε συνέχεια σχετικού αιτήματος που υπέβαλε η γαλλική εταιρεία NEXANS, για λογαριασμό της κυρίας του έργου εταιρείας GSI.

Ειδικότερα, κατόπιν θετικής γνωμοδότησης της αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής Χορήγησης Αδειών Ερευνών Θαλάσσης (ΕΧΑΕΘ), ο Υπουργός Εξωτερικών εξέδωσε σήμερα, 6 Νοεμβρίου 2026, τη σχετική απόφαση αδειοδότησης των εργασιών έρευνας και πόντισης του καλωδίου. Ακολούθως, το ερευνητικό πλοίο αιτήθηκε την έκδοση της προβλεπόμενης αγγελίας προς ναυτιλλομένους (NAVTEX) για την εκτέλεση των εργασιών, η οποία εκδόθηκε αμέσως.

Τουρκική αντι-NAVTEX: Δεν έχουμε δώσει συγκατάθεση

Νέα αντίδραση από την Άγκυρα προκαλεί η επανεκκίνηση των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας και Κύπρου.

Η Τουρκία εξέδωσε αντι-NAVTEX, απαντώντας στις αναγγελίες Ελλάδας και Κύπρου για τις ερευνητικές εργασίες του γαλλικού πλοίου «Abeille Marengo».

Το γαλλικό ερευνητικό σκάφος αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή στο πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών.

Η τουρκική κίνηση έρχεται μετά την έκδοση NAVTEX από την ελληνική πλευρά, η οποία έδωσε το σήμα για την έναρξη των ερευνών.

Με την έκδοση της αντι-NAVTEX, η Άγκυρα επιχειρεί να αμφισβητήσει τις συγκεκριμένες δραστηριότητες, ανεβάζοντας ξανά την ένταση γύρω από ένα έργο με ιδιαίτερη ενεργειακή και γεωπολιτική σημασία.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στις επόμενες κινήσεις των εμπλεκόμενων πλευρών και στην πορεία του γαλλικού ερευνητικού πλοίου.