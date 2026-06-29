Κινούμενη άμμος η κεντροαριστερά

Αναταράξεις στα κόμματα της κεντροαριστεράς με την Θεοδώρα Τζάγκρη, να φέρεται να βρίσκεται ένα βήμα πιο κοντά στο ΠΑΣΟΚ.

Την ίδια ώρα στον ΣΥΡΙΖΑ αναδιαμορφώνουν τη στρατηγική τους με το ενδεχόμενο της αυτόνομης καθόδου στις εκλογές να βρίσκεται και πάλι στο τραπέζι ενώ στελέχη όπως η Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου αποχωρούν από την Κουμουνδούρου.