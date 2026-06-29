Εκλογές και ακρίβεια- Το σχόλιο του Στ. Θεοδωράκη
Η κυβέρνηση βλέπει και στις μετρήσεις, ότι οι πολίτες αισθάνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό οικονομική ασφυξία, και επικεντρώνει τώρα στο θέμα της ακρίβειας..
Όσες περιοδείες και να κάνουν τα κυβερνητικά στελέχη, αν ο πολίτης βλέπει τις τιμές να ανεβαίνουν κάθε μέρα, την ίδια διάθεση θα έχει…
Σχολιάζει ο Στ. Θεοδωράκης.
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