Ο Ά. Γεωργιάδης με «έξυπνα» γυαλιά

Φωτιές άναψε στη Βουλή η εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη με τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά.

Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να καταγράφει, με τα ηλεκτρονικά αυτά γυαλιά, όποιον συνομιλεί μαζί του.

Ο ίδιος ο υπουργός υποστηρίζει ότι φορά τα «έξυπνα» γυαλιά επειδή του αρέσουν, αλλά και γιατί αποτελούν ένα μέτρο προστασίας για τον ίδιο.