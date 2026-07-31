Ο Ά. Γεωργιάδης με «έξυπνα» γυαλιά
Στα άκρα η πολιτική αντιπαράθεση
Φωτιές άναψε στη Βουλή η εμφάνιση του Άδωνη Γεωργιάδη με τα λεγόμενα «έξυπνα» γυαλιά.
Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, ο κ. Γεωργιάδης μπορεί να καταγράφει, με τα ηλεκτρονικά αυτά γυαλιά, όποιον συνομιλεί μαζί του.
Ο ίδιος ο υπουργός υποστηρίζει ότι φορά τα «έξυπνα» γυαλιά επειδή του αρέσουν, αλλά και γιατί αποτελούν ένα μέτρο προστασίας για τον ίδιο.
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