Η διπλή θερινή επίθεση του ΠΑΣΟΚ

Κοινές απόψεις ΝΔ-ΕΛΑΣ σε βασικά ζητήματα βλέπει το ΠΑΣΟΚ, συνεχίζοντας την διπλή θερινή επίθεσή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη εντοπίζει σύμπτωση θέσεων της κυβέρνησης με το κόμμα Τσίπρα σε κόκκινα δάνεια, υπεραπόδοση της οικονομίας μέσω έμμεσων φόρων, θέματα εξωτερικής πολιτικής όπως το καλώδιο, αλλά και στο νόμο Κατρούγκαλου.

Επικαλούμενο δηλώσεις της αναπληρώτριας τομεάρχη της ΕΛΑΣ, το ΠΑΣΟΚ βλέπει τώρα και προσθέτει “συναντίληψη” Μητσοτάκη- Τσίπρα και σε θέματα Παιδείας. “Προφανώς, ξεκίνησαν οι πρόβες συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία” σημειώνει δηκτικά το ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας στο υστερόγραφο της ανακοίνωσης του πως περιμένει από τον πρώην πρωθυπουργό απάντηση για το “ποιος χρηματοδοτεί την πανάκριβη καμπάνια του”. Η ΕΛΑΣ απάντησε πως στηρίζεται οικονομικά σε μέλη κι εθελοντές, κι όχι στις τράπεζες όπου- όπως σημειώνει- τα χρέη ΝΔ & ΠΑΣΟΚ ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο. Για “ενδιαφέρουσα μετατόπιση από την αρχική θέση πως τα έξοδα καλύπτονται από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα” κάνει λόγο στην ανταπάντηση του το ΠΑΣΟΚ. Σε μια κόντρα με πολλά επεισόδια να αναμένονται ακόμα!