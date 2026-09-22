Αποκλειστικό: Τι απαντά στις καταγγελίες για «κόμμα-βιτρίνα» ο ιδρυτής του

8 ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της πολιτικής επιλογής Κασιδιάρη, ο (προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες) ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος, γνωστοποίησε στη Βουλή πως ομιλεί ως εκπρόσωπος του κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων».

O (προερχόμενος από τους Σπαρτιάτες) ανεξάρτητος βουλευτής Γιώργος Μανούσος INTIME

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσιώτης φωτογραφίζοντας «κόμμα βιτρίνα», ρώτησε «γιατί δεν δήλωνε ποιο κόμμα εκπροσωπεί τόσο καιρό και το λέει σήμερα που σχετίστηκε με αυτό ένας καταδικασμένος για διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης;».

Ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσιώτης INTIME

Για προσπάθεια επαναφοράς και νομιμοποίησης της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή, έκανε λόγο ο Αλ. Καζαμίας από την «Πλεύση Ελευθερίας».

O Αλ. Καζαμίας από την «Πλεύση Ελευθερίας» INTIME

Δίπλα στον Γ. Μανούσο στη Βουλή καθόταν ο ιδρυτής του κόμματος «Συμμαχία Ελλήνων» που δηλώνει για όσα ακούστηκαν στη Βουλή: «Είναι απλή στήριξη του κυρίου Κασιδιάρη προς το κόμμα μας, δεν έχει κάποια άλλη σχέση με το κόμμα μας. Από το 2024 , μιλάω μέσα στη Βουλή σαν «ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ». Απλά ξαφνικά λόγω του ότι στηρίχθηκε από τον κύριο Κασιδιάρη, θέλησαν να δημιουργήσουν θέμα».