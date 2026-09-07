Αποκλειστική συνέντευξη: Ο πρόεδρος των μελετητών Κρήτης για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Αγανάκτηση για «καθυστερήσεις στις πληρωμές προγραμάτων» και «ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια όχι μόνο για τα αόρατα κοπάδια αλλά και για εμπλεκόμενους που δεν αγγίζει κανείς»: με παρέμβαση του ο πρόεδρος των μελετητών γεωπόνων και τεχνολόγων γεωπόνων Κρήτης Νίκος Κουτεντάκης, θέτει μια σειρά από ζητήματα που δεν μπορούν όπως λέει «να κρυφτούν κάτω από το χαλί».

Σύμφωνα με τις καταγγελίες του υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις πληρωμών, σε μια σειρά από προγράμματα κρίσιμα για τον πρωτογενή τομέα:

–Απλήρωτα είναι υποστηρίζει «Σχέδια βελτίωσης του 2025»

-Δεν έχουν βγει καν αποτελέσματα για το πρόγραμμα «Νέοι αγρότες 2024»

-Δεν έχουν βγει καν αποτελέσματα για τα «Σχέδια βελτίωσης θερμοκηπίων 2025»

-Απλήρωτοι για μήνες παραμένουν «Γεωργικοί Σύμβουλοι».

Ο Νίκος Κουτεντάκης υποστηρίζει πως υπάρχουν τεχνικά ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν και διορθώσεις στο θεσμικό πλαίσιο για όσους «τρίτους» παρεμβάλλονται στις επιδοτήσεις. Μάλιστα, όπως επισημαίνει με νόημα «από όσα γνωρίζει, φαίνεται πως δεν υπάρχει ανάκληση άδειας σε “ενδιάμεσους” – πρόσωπα εμπλεκόμενα στις απάτες που είδαν το φως της δημοσιότητας». Και επισημαίνει κάτι ουσιαστικό όσο και αποκαλυπτικό για τους ελέγχους: «καλώς γίνονται και είναι επιτακτικοί οι έλεγχοι, αλλά απαιτείται το ΟΣΔΕ γενικά να αρχίσει από μηδενική βάση, με ξεκαθαρισμένη την ιδιοκτησία της γης και των ζώων, όσο αρνούμαστε να ξεκινήσουμε από μηδενική βάση, χάνουμε χρόνο».