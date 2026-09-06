Στάση Λαμπρινή για το ΠΑΣΟΚ, στο δρόμο από την Κρήτη για τη ΔΕΘ! Παύλος Χρηστίδης και Μανώλης Χριστοδουλάκης συνομίλησαν με δεκάδες νέους για τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τα όνειρα τους σε μια συγκέντρωση με πολύ κόσμο στην γειτονιά της Λαμπρινής, “μπροστά στην εκκλησία του Αγίου Ανδρέα, όχι τυχαία” όπως ακούστηκε.

Στη συζήτηση οι δύο βουλευτές αναφέρθηκαν και στους τομείς αρμοδιότητας τους, τα εργασιακά και το περιβάλλον, “σε μια ξεχωριστή εκδήλωση ουσίας, χωρίς τυμπανοκρουσίες που δείχνει ότι ο κόσμος ενδιαφέρεται για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ”, όπως σημείωναν οι διοργανωτές, εμφανώς ευχαριστημένοι από την προσέλευση.