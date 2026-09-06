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«Στόχος η αυτοδυναμία – Εκλογές το 2027»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
06/09/2026 20:22

Εφικτή χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αυτοδυναμία της ΝΔ στις επόμενες εκλογές ενώ εμφανίστηκε αρνητικός στα σενάρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή. “Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα΄’ δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε αξιώτικα για ενα πιθανό σενάριο κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ απάντησε και στην ερώτηση του ALPHA γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία.

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου

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