«Στόχος η αυτοδυναμία – Εκλογές το 2027»

Εφικτή χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την αυτοδυναμία της ΝΔ στις επόμενες εκλογές ενώ εμφανίστηκε αρνητικός στα σενάρια συνεργασίας από την πρώτη Κυριακή. “Κυβέρνηση κάνει το πρώτο κόμμα΄’ δήλωσε χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε αξιώτικα για ενα πιθανό σενάριο κυβέρνησης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ενώ απάντησε και στην ερώτηση του ALPHA γιατί διεκδικεί μια τρίτη θητεία.

Μας ενημερώνει ο Χρύσανθος Κοσελόγλου