Ανδρουλάκης: Ο λαός βιώνει στασιμότητα και παρακμή
Η “σταθερότητα” που παρουσιάζει ως πλεονέκτημα της η κυβέρνηση, είναι σταθερότητα για τους κερδοσκόπους εις βάρος του λαού που βιώνει συνθήκες στασιμότητας και παρακμής, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγηση του στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Για τα εθνικά θέματα σχολίασε ότι παρουσιάστηκε ως διπλωματική επιτυχία η παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ενώ απλά έκανε το καθήκον του εκεί, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης “κύκλωσε” τη συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη για το ιδιωτικό χρέος ως πολύ σημαντική. Η κυβέρνηση πετάει χωρίς προστασία ξανά τους δανειολήπτες στα funds που έφεραν Τσίπρας- Καμμένος, τόνισε, προσθέτοντας με νόημα πως το ΠΑΣΟΚ θα είναι παρών παντού, εντός κι εκτός Βουλής, για να δώσει τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Η επιτροπή διεύρυνσης ανακοίνωσε την προσχώρηση 21 στελεχών, προερχόμενων κυρίως από την αυτοδιοίκηση και τα πανεπιστήμια. Ξεχωρίζει η περίπτωση του πρώην νομάρχη Μαγνησίας Αποστόλη Παπατόλια, που επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ μετά από το πέρασμα του από ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την προσέγγιση του με το κόμμα Τσίπρα.
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις