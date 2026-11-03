Ανδρουλάκης: Ο λαός βιώνει στασιμότητα και παρακμή

Η “σταθερότητα” που παρουσιάζει ως πλεονέκτημα της η κυβέρνηση, είναι σταθερότητα για τους κερδοσκόπους εις βάρος του λαού που βιώνει συνθήκες στασιμότητας και παρακμής, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης στην εισήγηση του στην επιτροπή διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ. Για τα εθνικά θέματα σχολίασε ότι παρουσιάστηκε ως διπλωματική επιτυχία η παρουσία του πρωθυπουργού στον ΟΗΕ, ενώ απλά έκανε το καθήκον του εκεί, είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Κλείνοντας την ομιλία του ο Νίκος Ανδρουλάκης “κύκλωσε” τη συζήτηση στη Βουλή την Τετάρτη για το ιδιωτικό χρέος ως πολύ σημαντική. Η κυβέρνηση πετάει χωρίς προστασία ξανά τους δανειολήπτες στα funds που έφεραν Τσίπρας- Καμμένος, τόνισε, προσθέτοντας με νόημα πως το ΠΑΣΟΚ θα είναι παρών παντού, εντός κι εκτός Βουλής, για να δώσει τη μάχη της πολιτικής αλλαγής. Η επιτροπή διεύρυνσης ανακοίνωσε την προσχώρηση 21 στελεχών, προερχόμενων κυρίως από την αυτοδιοίκηση και τα πανεπιστήμια. Ξεχωρίζει η περίπτωση του πρώην νομάρχη Μαγνησίας Αποστόλη Παπατόλια, που επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ μετά από το πέρασμα του από ΔΗΜΑΡ και ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την προσέγγιση του με το κόμμα Τσίπρα.