120 «βιώσιμες» δόσεις: Το σχέδιο ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος

«Όποιος θέλει πραγματικά να ρυθμίσει θα μπορεί να ρυθμίσει, ένας στους δύο Έλληνες έχει ληξιπρόθεσμα χρέη και η κυβέρνηση είναι κατώτερη των περιστάσεων» δήλωσε στην παρουσίαση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για το ιδιωτικό χρέος ο Νίκος Ανδρουλάκης

Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη συζήτηση, επιδιώκοντας να συγκριθεί από τους πολίτες η λύση που προτείνει απέναντι στις προτάσεις της κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη, προτείνει μεταξύ άλλων 120 για όλους με χαμηλότερο επιτόκιο, επαναφορά προστασίας της πρώτης κατοικίας και της αγροτικής γης, αυστηρότερο πλαίσιο για τους servicers.