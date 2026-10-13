Έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης
Προκλητική κίνηση της Λιβύης
Στη γραμμή της Άγκυρας, η Λιβυκή Κυβέρνηση, επιχειρεί να διατηρήσει σε ισχύ το παράνομο Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και με ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.
Απειλεί μάλιστα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό ΑΟΖ.
Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση
Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις