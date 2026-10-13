Στη γραμμή της Άγκυρας, η Λιβυκή Κυβέρνηση, επιχειρεί να διατηρήσει σε ισχύ το παράνομο Τουρκο-λιβυκό μνημόνιο και με ρηματική διακοίνωση στην Ελλάδα, διαμαρτύρεται για τις έρευνες υδρογονανθράκων νότια της Κρήτης.

Απειλεί μάλιστα και με διακοπή των διμερών διαπραγματεύσεων για τον καθορισμό ΑΟΖ.