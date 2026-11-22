Αξιοσημείωτες αποκλίσεις ανάμεσα στις ελληνικές τιμές και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο καταγράφει νέα έρευνα της πλατφόρμας PosoKanei, η οποία συνέκρινε 20 επώνυμα προϊόντα καθημερινής χρήσης (από ζυμαρικά και καφέ μέχρι είδη προσωπικής υγιεινής). Η μέτρηση βασίστηκε στις μέσες τιμές 30 ημερών, χωρίς ΦΠΑ, φέρνοντας στο φως μια διπλή εικόνα για την ελληνική αγορά.

Η διπλή εικόνα των τιμών

Από τους 20 κωδικούς που εξετάστηκαν, οι 10 πωλούνται φθηνότερα στην Ελλάδα σε σχέση με τον μέσο όρο των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών, ενώ οι άλλοι 10 είναι ακριβότεροι.

Φθηνότερα στην Ελλάδα: Βασικά είδη νοικοκυριού, προσωπικής υγιεινής και βρεφικής φροντίδας. Για παράδειγμα, το κρεμώδες αφρόλουτρο (650 ml) κοστίζει 47,5% λιγότερο, η οδοντόκρεμα (75 ml) 39,7% λιγότερο και τα σπαγγέτι (500 g) 34,1% λιγότερο.

Ακριβότερα στην Ελλάδα: Συγκεκριμένα τρόφιμα, είδη πρωινού, προσωπικής φροντίδας και τροφές κατοικιδίων. Χαρακτηριστικά, το παγωτό (406 g) εμφανίζεται κατά 43,1% ακριβότερο και ο αλεσμένος καφές espresso (250 g) κατά 31,6%.

Πώς πραγματοποιήθηκε η έρευνα

Για να εξασφαλιστεί μια δίκαιη σύγκριση, ακολουθήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία:

Αφαίρεση ΦΠΑ: Επειδή οι φορολογικοί συντελεστές διαφέρουν από χώρα σε χώρα και ανά κατηγορία προϊόντος, υπολογίστηκαν οι καθαρές τιμές προ φόρων (οι οποίες δεν ταυτίζονται με το τελικό ποσό στο ταμείο).

Μέσος όρος 30 ημερών: Αντί για μια μεμονωμένη ημέρα, υπολογίστηκε ο αριθμητικός μέσος όρος των ημερήσιων τιμών ενός μήνα, ώστε να συνυπολογιστούν τυχόν προσφορές και εκπτώσεις.

Ευρωπαϊκό δείγμα: Κάθε ελληνική τιμή συγκρίθηκε με τον μέσο όρο 6 έως 8 ευρωπαϊκών χωρών (μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία, η Κύπρος, η Πολωνία, η Βουλγαρία και η Ρουμανία). Τα ποσοστά δείχνουν την απόκλιση από τον συνολικό μέσο όρο και όχι σύγκριση με κάθε χώρα ξεχωριστά.

Τα 10 προϊόντα με χαμηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά (χωρίς ΦΠΑ) Χώρες σύγκρισης (εκτός Ελλάδας)

Κρεμώδες αφρόλουτρο, 650 ml -47,5% 7

Κρεμοσάπουνο με αντλία, 250 ml -40,9% 8

Οδοντόκρεμα, 75 ml -39,7% 6

Σπαγγέτι, 500 g -34,1% 7

Αναψυκτικό τύπου cola, 1 λίτρο -29,2% 6

Σερβιέτες ακράτειας, 20 τεμάχια -27,5% 6

Κέτσαπ, 580 g -25,2% 6

Μαγιονέζα, 450 ml -20,9% 6

Σαμπουάν ενυδάτωσης, 400 ml -18,5% 6

Βρεφικές πάνες, 50 τεμάχια -12,7% 6

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Τα 10 προϊόντα με υψηλότερη τιμή στην Ελλάδα

Προϊόν και συσκευασία Διαφορά (χωρίς ΦΠΑ) Χώρες σύγκρισης (εκτός Ελλάδας)

Παγωτό, 406 g +43,1% 8

Υγρή τροφή σκύλου, 150 g +38,3% 6

Αλεσμένος καφές espresso, 250 g +31,6% 6

Δημητριακά με σοκολάτα, 330 g +31,1% 8

Σαμπουάν, 200 ml +28,3% 6

Παιδικό γάλα σε σκόνη (από 2ο έτος), 800 g +26,9% 6

Αλμυρό σνακ με πάπρικα, 165 g +24,9% 6

Υγρό καθαριστικό πλυντηρίου πιάτων, 250 ml +22,8% 6

Τυρί κρέμα, 200 g +20,9% 7

Μπισκότα με πραλίνα, 304 g +13,6% 6

Τι δείχνουν τα ευρήματα και ποια είναι η συνέχεια

Όπως διευκρινίζεται, τα 20 αυτά προϊόντα επιλέχθηκαν σκόπιμα (10 φθηνότερα και 10 ακριβότερα) για να αναδείξουν τις αποκλίσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις. Συνεπώς, δεν συνιστούν αντιπροσωπευτικό καλάθι νοικοκυριού, ούτε εξηγούν από μόνα τους τους λόγους πίσω από τις διαφορές τιμών ή το γενικότερο κόστος ζωής. Ωστόσο, προσφέρουν πρακτική διαφάνεια στον καταναλωτή για τις καθημερινές του επιλογές.

Σύμφωνα με στελέχη της Αρχής που μίλησαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η έρευνα θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα με τη δημοσίευση μέσων όρων τιμών για ένα ακόμη μεγαλύτερο δείγμα κωδικών.