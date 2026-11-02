Επιστροφή ενοικίου έως 800 ευρώ – Ποιοι πληρώνονται τον Νοέμβριο

Στα τέλη Νοεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η επιστροφή ενοικίου, με χιλιάδες νοικοκυριά να περιμένουν την οικονομική ενίσχυση που μπορεί να φτάσει τα 800 ευρώ, με επιπλέον προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί. Φέτος, τα εισοδηματικά κριτήρια διευρύνονται, επιτρέποντας σε περισσότερους ενοικιαστές να ενταχθούν στους δικαιούχους.

Τα νέα εισοδηματικά όρια

* Άγαμοι: Έως 25.000 ευρώ, από 20.000 ευρώ. * Έγγαμοι και σύμφωνο συμβίωσης: Έως 35.000 ευρώ, από 28.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. * Μονογονεϊκές οικογένειες: Έως 39.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ, με επιπλέον 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Παράλληλα, ισχύει περιουσιακό όριο 120.000 ευρώ για άγαμους, το οποίο αυξάνεται κατά 20.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο παιδί.

Πόσα χρήματα επιστρέφονται

Η ενίσχυση αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο του ετήσιου ενοικίου. Για παράδειγμα, νοικοκυριό που καταβάλλει 500 ευρώ μηνιαίως θα λάβει 500 ευρώ, ενώ για ενοίκιο 700 ευρώ η επιστροφή διαμορφώνεται στα 700 ευρώ, εφόσον η μίσθωση καλύπτει ολόκληρο το έτος. Για φοιτητική κατοικία προβλέπεται ενίσχυση έως 800 ευρώ ανά φοιτητή.

Τι πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι

Η πληρωμή πραγματοποιείται αυτόματα, χωρίς ξεχωριστή αίτηση, βάσει των στοιχείων της φορολογικής δήλωσης. Ωστόσο, οι ενοικιαστές πρέπει να ελέγξουν ότι έχουν δηλώσει σωστά το ετήσιο μίσθωμα, τα στοιχεία της κατοικίας και τον τραπεζικό λογαριασμό IBAN στην ΑΑΔΕ. Η Αρχή θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές διασταυρώσεις μεταξύ μισθωτηρίων και φορολογικών δηλώσεων Ε1 και Ε2.