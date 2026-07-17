Το πλαίσιο της Εθνικής Συμφωνίας για τις μειώσεις των τιμών στα προϊόντα

Σε οργανωμένη παρέμβαση για την αποκλιμάκωση των τιμών στα βασικά είδη καθημερινής κατανάλωσης προχωρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, καλώντας τις μεγάλες επιχειρηματικές ενώσεις, τις βιομηχανίες τροφίμων, τους προμηθευτές επώνυμων προϊόντων και τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ να συμμετάσχουν σε μια τετράμηνη εθνική πρωτοβουλία.

Οι μειώσεις προγραμματίζεται να αρχίσουν στις 31 Αυγούστου 2026 και να διαρκέσουν έως το τέλος του έτους. Η Αρχή θέτει ως βασική προϋπόθεση οι μειώσεις να είναι πραγματικές, να αποτυπώνονται στην κανονική τιμή του ραφιού και να μην περιορίζονται σε προσωρινές προσφορές, κουπόνια ή προγράμματα επιβράβευσης.

Στο επίκεντρο βρίσκονται προϊόντα με σημαντική επιβάρυνση στον οικογενειακό προϋπολογισμό, όπως κρέας, γαλακτοκομικά, αυγά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, ελαιόλαδο, καφές, βρεφικό γάλα, πάνες, απορρυπαντικά, σαμπουάν, οδοντόκρεμες και σχολικά είδη.

Για τους βασικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας προβλέπεται ελάχιστη επιδιωκόμενη μείωση 5%, ενώ σε επιμέρους κατηγορίες οι ενδεικτικοί στόχοι φτάνουν έως το 15% ή ακόμη και το 20%.

Κάθε επιχείρηση θα αποφασίζει ανεξάρτητα ποια προϊόντα θα εντάξει και πόσο θα μειώσει τις τιμές τους. Οι προτάσεις θα υποβάλλονται εμπιστευτικά στην Αρχή ανά κωδικό προϊόντος, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε συνεννόηση μεταξύ ανταγωνιστών.

Οι τιμές της 27ης Αυγούστου θα αποτελέσουν τη βάση σύγκρισης, προκειμένου να μην προηγηθούν τεχνητές ανατιμήσεις. Τα προϊόντα που θα συμμετέχουν θα εμφανίζονται σε ειδική ενότητα της πλατφόρμας PosoKanei και θα μπορούν να φέρουν ενιαία σήμανση στα καταστήματα.

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας θα κριθεί όχι από τον αριθμό των προϊόντων που θα ενταχθούν, αλλά από το πραγματικό όφελος που θα δει ο καταναλωτής στο ταμείο.

Ποιες μειώσεις προβλέπονται

Βασική προϋπόθεση για την ουσιαστική συμμετοχή μιας επιχείρησης είναι να εντάξει προϊόντα υψηλής κυκλοφορίας, τα οποία έχουν πραγματική βαρύτητα στο καλάθι του νοικοκυριού. Η ελάχιστη επιδιωκόμενη μείωση ορίζεται στο 5%, ενώ ανάλογα με την κατηγορία οι ενδεικτικοί στόχοι φτάνουν:

από 5% έως 15% στο νωπό μοσχάρι, το χοιρινό και τα πουλερικά, από 5% έως 20% σε καφέ, δημητριακά, σοκολάτες, μπισκότα, σοκολατοειδή και αναψυκτικά, τουλάχιστον 5% σε γάλα, γιαούρτι, τυρί, αυγά, ψωμί, αλεύρι, ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια, μειώσεις σε ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες, ώστε να περάσει στο ράφι η αποκλιμάκωση του κόστους, μειώσεις σε βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες, χαμηλότερες τιμές σε απορρυπαντικά, καθαριστικά, σαμπουάν, αφρόλουτρα, οδοντόκρεμες, ξυριστικά και σερβιέτες, παρεμβάσεις στα σχολικά είδη, λόγω της αυξημένης επιβάρυνσης των οικογενειών στην έναρξη της σχολικής περιόδου.

Ολόκληρο το πλαίσιο της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για τις τιμές εδώ