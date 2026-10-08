Τέλος τα μετρητά οι πληρωμές στις εταιρείες courier

Οι πληρωμές κατά την παράδοση δεμάτων από εταιρείες courier προβλέπεται να γίνονται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικά μέσα, αντί με μετρητά. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται σε νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση και αφορά κυρίως τις παραγγελίες με αντικαταβολή.

Με το προτεινόμενο πλαίσιο, ο καταναλωτής που εξοφλεί την αγορά του τη στιγμή της παραλαβής θα πρέπει να χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής, όπως τραπεζική κάρτα ή e-banking. Η αλλαγή αφορά τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω εταιρειών ταχυμεταφορών κατά την παράδοση του δέματος.

Τι προβλέπεται για τις αντικαταβολές με courier

Η αντικαταβολή, δηλαδή η εξόφληση μιας παραγγελίας κατά την παραλαβή της, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας πρόβλεψης. Η χρήση μετρητών στις παραδόσεις δεμάτων αναμένεται να αντικατασταθεί από ηλεκτρονικές πληρωμές.

Το μέτρο εντάσσεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο περιλαμβάνει και άλλες ρυθμίσεις για νοικοκυριά, αγρότες και καταναλωτές.

Ο στόχος του νομοσχεδίου του ΥΠΕΘΟ

Η παρέμβαση αποσκοπεί στον περιορισμό της χρήσης μετρητών στις καθημερινές συναλλαγές. Παράλληλα, επιδιώκει να ενισχύσει τη διαφάνεια και να διευρύνει τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής σε ακόμη έναν τομέα της οικονομικής δραστηριότητας.

Η εφαρμογή της ρύθμισης θα επηρεάσει καταναλωτές, ηλεκτρονικά καταστήματα και εταιρείες courier στις συναλλαγές όπου το τίμημα καταβάλλεται κατά την παράδοση.

Δημόσια διαβούλευση έως τις 22 Οκτωβρίου

Η δημόσια διαβούλευση για το νομοσχέδιο ολοκληρώνεται την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, στις 10:00 το πρωί. Ακολούθως, ο σχεδιασμός προβλέπει την εισαγωγή του στη Βουλή.Στόχος είναι η ψήφιση του νομοσχεδίου την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.