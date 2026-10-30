Στο 7,6% η ανεργία – Παραμένει διπλάσια στις γυναίκες και υψηλή στους νέους

Σημαντικές ανισότητες εξακολουθούν να καταγράφονται στην ελληνική αγορά εργασίας, παρά τη μείωση της συνολικής ανεργίας. Οι γυναίκες αντιμετωπίζουν υπερδιπλάσιο ποσοστό ανεργίας από τους άνδρες, ενώ σχεδόν ένας στους έξι νέους που συμμετέχουν στην αγορά εργασίας παραμένει άνεργος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον Σεπτέμβριο του 2026, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,6%, έναντι 8,8% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Ωστόσο, η εικόνα διαφοροποιείται σημαντικά ανάλογα με το φύλο και την ηλικία. Στις γυναίκες, το ποσοστό ανεργίας φτάνει το 10,5%, έναντι μόλις 5,2% στους άνδρες. Μάλιστα, το χάσμα μεταξύ των δύο φύλων διευρύνθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με πέρυσι, καθώς η ανεργία μειώθηκε ταχύτερα στους άνδρες. Ιδιαίτερα υψηλή παραμένει η ανεργία στους νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, παρά τη σημαντική αποκλιμάκωσή της. Το ποσοστό υποχώρησε στο 17,3%, από 20% τον Σεπτέμβριο του 2025. Για τους εργαζομένους ηλικίας 25 έως 74 ετών, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7%. Ωστόσο, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν να αποτυπωθεί ξεχωριστά η κατάσταση των ανέργων άνω των 50 ή 55 ετών.

Συνολικά, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.391.208, αυξημένοι κατά 49.573 σε ετήσια βάση, ενώ οι άνεργοι περιορίστηκαν σε 359.609, μειωμένοι κατά 57.627.

Πάντως, σε μηνιαία βάση η ανεργία αυξήθηκε από 7,4% τον Αύγουστο σε 7,6% τον Σεπτέμβριο.