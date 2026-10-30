Οι νέοι κανόνες για τα κόκκινα δάνεια που είναι στους Servicers

Νέους κανόνες για τη λειτουργία των servicers, αυστηρότερες κυρώσεις και πρόσθετη προστασία για τους δανειολήπτες προβλέπει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει 16 παρεμβάσεις, με στόχο τον περιορισμό των καταχρηστικών πρακτικών και την ενίσχυση της διαφάνειας στη διαχείριση των οφειλών. Μεταξύ των βασικών προβλέψεων περιλαμβάνονται:

* Πλειστηριασμοί: Απαγορεύονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί όσο ο δανειολήπτης τηρεί τη συμφωνημένη ρύθμιση.

* Ενημέρωση οφειλετών: Οι servicers υποχρεούνται να παρέχουν αναλυτικά στοιχεία για την οφειλή εντός 45 ημερών. Σε περίπτωση καθυστέρησης προβλέπεται αναστολή της τοκοφορίας.

* Ρυθμίσεις δανείων: Προθεσμία τριών μηνών για απάντηση του πιστωτή και έξι μηνών για ολοκλήρωση της διαδικασίας, με ανώτατη προκαταβολή 15%.

* Πρόστιμα: Κυρώσεις από 50.000 έως 500.000 ευρώ και αποζημίωση των οφειλετών που μπορεί να αντιστοιχεί σε πέντε μηνιαίες δόσεις.

Ωστόσο, έντονες αντιδράσεις προκαλεί το άρθρο 23, που προβλέπει ότι η σύμβαση ρύθμισης μπορεί να αποτελεί εκτελεστό τίτλο. Νομικοί φορείς και κόμματα της αντιπολίτευσης προειδοποιούν ότι ενδέχεται να διευκολύνει κατασχέσεις και πλειστηριασμούς χωρίς προηγούμενη δικαστική διαδικασία, εφόσον παραβιαστεί η ρύθμιση.

Νέα πολιτική αντιπαράθεση προκαλεί και η απουσία των εκπροσώπων των servicers και των funds από τη σημερινή συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, παρά την πρόσκληση που είχαν λάβει.

Η στάση τους προκάλεσε αντιδράσεις από όλα τα κόμματα, με την κυβέρνηση να υποστηρίζει ότι το νομοσχέδιο περιορίζει την ανεξέλεγκτη δράση των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.