Στη Βουλή σήμερα το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027

Πάνω από 1 δισ. ευρώ θα “πέσουν” στην αγορά το Νοέμβριο με τη μορφή ενισχύσεων

Η ενεργειακή κρίση ανατρέπει τις προβλέψεις για τις τιμές, η κυβέρνηση βάζει τον πήχη για την ανάπτυξη το 2027 στο 2,3% και ελπίζει ότι με την επιστροφή ενοικίου και το επίδομα στους συνταξιούχους θα τονωθεί η κατανάλωση.

Στη σκιά της νέας ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων κατατίθεται στη Βουλή το προσχέδιο του Προϋπολογισμού 2027, με το οικονομικό επιτελείο να αναθεωρεί προς τα πάνω τις εκτιμήσεις του για τον πληθωρισμό.

Ο πληθωρισμός για το 2026 αναμένεται πλέον να κινηθεί στην περιοχή του 3,6%-3,8%, έναντι προηγούμενης εκτίμησης 3,2%, αποτυπώνοντας τις ισχυρότερες πιέσεις από την ενέργεια και τα καύσιμα. Για το 2027 προβλέπεται αποκλιμάκωση, με την εκτίμηση να διαμορφώνεται περίπου στο 2,8%.

Παρά την αβεβαιότητα, ο πήχης της ανάπτυξης για το 2027 τοποθετείται στο 2,3%, από 2% φέτος, με επενδύσεις και ιδιωτική κατανάλωση να αποτελούν βασικούς μοχλούς.

Πάνω από 1 δισ. ευρώ στην αγορά

Ιδιαίτερο βάρος αποκτά ο Νοέμβριος, καθώς περισσότερα από 1 δισ. ευρώ αναμένεται να διοχετευθούν στην αγορά μέσω μέτρων εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στο ποσό περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η επιστροφή ενοικίου σε περισσότερα από 1 εκατ. νοικοκυριά και η οικονομική ενίσχυση των συνταξιούχων, δημιουργώντας πρόσθετη ρευστότητα λίγο πριν από την εορταστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αναμένεται να διαθέσει 11 δισ. ευρώ το 2027, επιχειρώντας να καλύψει μέρος του κενού που αφήνει η σταδιακή ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.