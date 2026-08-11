«Φέσια» 3,55 δισ. ευρώ από το Δημόσιο

Παρά τη μικρή αποκλιμάκωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς ιδιώτες, επιχειρήσεις και προμηθευτές εξακολουθούν να περιμένουν δισεκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζουν σημαντικές πιέσεις στη ρευστότητά τους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης υποχώρησαν κατά 168 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Μάιο και διαμορφώθηκαν στα 3,55 δισ. ευρώ. Αν αφαιρεθούν οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, οι «καθαρές» οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες περιορίζονται στα 2,76 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση περίπου 237 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα.

Η βελτίωση, ωστόσο, δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα. Το μεγαλύτερο μέρος των χρεών αφορά υποχρεώσεις που μεταφέρονται από το 2025, ενώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 οι ληξιπρόθεσμες οφειλές εξακολουθούν να είναι υψηλότερες από τα επίπεδα του τέλους της προηγούμενης χρονιάς.

Ο μεγαλύτερος οφειλέτης παραμένουν τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία, παρά τη σημαντική μείωση των υποχρεώσεών τους τον Ιούνιο, εξακολουθούν να συγκεντρώνουν σχεδόν το μισό των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς την αγορά. Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η πορεία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς οι οφειλές τους αυξήθηκαν σχεδόν κατά 85% μέσα σε μόλις έξι μήνες.

Για τις επιχειρήσεις, κάθε καθυστέρηση στις πληρωμές σημαίνει περιορισμένη ρευστότητα, δυσκολότερη χρηματοδότηση και μεγαλύτερη πίεση στην καθημερινή λειτουργία τους. Η μείωση των οφειλών αποτελεί θετικό βήμα, όμως η αγορά εξακολουθεί να λειτουργεί ως άτυπος χρηματοδότης του κράτους, περιμένοντας την ταχύτερη εξόφληση των υποχρεώσεών του.