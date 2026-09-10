Προσοχή! Κλείνει η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21

Τι πρέπει να κάνουν οι δικαιούχοι

Μέχρι τις 18:00 της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις – Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα και ποιο λάθος μπορεί να αφήσει δικαιούχους εκτός πληρωμής

Προθεσμία μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου έχουν οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού Α21 που θέλουν να ολοκληρώσουν την αίτησή τους πριν από το προσωρινό κλείσιμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Όπως ανακοίνωσε ο ΟΠΕΚΑ, η πλατφόρμα θα κλείσει στις 18:00, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η εκκαθάριση για την πληρωμή της 4ης διμηνιαίας δόσης του 2026.

Μετά την ώρα αυτή δεν θα είναι δυνατή η υποβολή νέων αιτήσεων μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Το λάθος που πρέπει να αποφύγουν οι δικαιούχοι

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται από όσους έχουν ξεκινήσει την αίτηση Α21 αλλά δεν έχουν προχωρήσει στην οριστική υποβολή της.

Ο ΟΠΕΚΑ διευκρινίζει ότι η προσωρινή αποθήκευση δεν ισοδυναμεί με υποβολή. Για να χορηγηθεί το επίδομα, η αίτηση πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Εάν έχει απλώς αποθηκευτεί, θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Πότε ανοίγει ξανά το Α21

Η πλατφόρμα θα παραμείνει κλειστή μέχρι να ολοκληρωθεί η πληρωμή της τέταρτης δόσης και θα ενεργοποιηθεί ξανά την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 08:00.

Από τότε θα μπορούν να πραγματοποιούνται τόσο νέες αιτήσεις όσο και τροποποιήσεις υφιστάμενων αιτήσεων.

Οι δικαιούχοι που έχουν ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία καλό είναι, επομένως, να ελέγξουν εγκαίρως ότι στην αίτησή τους εμφανίζεται οριστική υποβολή και έγκριση και όχι απλώς προσωρινή αποθήκευση.