Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικά η λίστα περιοχών

Απαλλάσονται από τον ΕΝΦΙΑ, κατοικίες σε περιοχές της χώρας όπου το όριο πληθυσμού φτάνει τους 2.000 κατοίκους.

Η λίστα εντάσσεται στην εξειδΊκευση μέτρων όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η λίστα των περιοχών στις οποίες οι κάτοικοι απαλλάσσονται από τον φόρο ακινήτου είναι διευρυμένη και περιλαμβάνει περιοχές από όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε αναλυτικά την λίστα:

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΦΙΑ