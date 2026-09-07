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Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικά η λίστα περιοχών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
07/09/2026 13:50
Μηδενίζεται ο ΕΝΦΙΑ – Αναλυτικά η λίστα περιοχών
ΙΝΤΙΜΕ

Απαλλάσονται από τον ΕΝΦΙΑ, κατοικίες σε περιοχές της χώρας όπου το όριο πληθυσμού φτάνει τους 2.000 κατοίκους. 

Η λίστα εντάσσεται στην εξειδΊκευση μέτρων όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ.

Η λίστα των περιοχών στις οποίες οι κάτοικοι απαλλάσσονται από τον φόρο ακινήτου είναι διευρυμένη και περιλαμβάνει περιοχές από όλη την Ελλάδα.

Διαβάστε αναλυτικά την λίστα: 

ΛΙΣΤΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΝΦΙΑ

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