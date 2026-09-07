Ελεύθεροι επαγγελματίες: Ποιοι κερδίζουν έως 2.534 ευρώ και ποιοι μένουν με μικρό ή μηδενικό όφελος

Η κατάργηση δύο προσαυξήσεων στο τεκμαρτό εισόδημα φέρνει φορολογικές ελαφρύνσεις σε 156.000 ατομικές επιχειρήσεις, χωρίς όμως να ωφελούνται όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες το ίδιο.

Η κυβέρνηση καταργεί την προσαύξηση που συνδέεται με το κόστος μισθοδοσίας και εκείνη που ενεργοποιείται όταν ο τζίρος υπερβαίνει τον μέσο όρο του αντίστοιχου ΚΑΔ. Το βασικό τεκμαρτό σύστημα, ωστόσο, παραμένει.

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα καφέ που λειτουργεί 15 χρόνια και απασχολεί πέντε εργαζομένους. Σήμερα το ελάχιστο καθαρό εισόδημα υπολογίζεται στα 27.244 ευρώ και ο φόρος στα 4.783 ευρώ. Με την κατάργηση της προσαύξησης λόγω μισθοδοσίας, το τεκμαρτό εισόδημα πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Ετήσιο όφελος: 2.534 ευρώ.

Σε κατάστημα υποδημάτων με τέσσερα χρόνια λειτουργίας, δύο εργαζομένους και τζίρο 120.000 ευρώ, ο φόρος μειώνεται από 2.610 σε 1.476 ευρώ. Όφελος: 1.134 ευρώ.

Μικρότερο είναι το κέρδος για λογιστή με 20 χρόνια δραστηριότητας, χωρίς εργαζομένους και τζίρο 90.000 ευρώ. Ο φόρος υποχωρεί από 2.864 σε 2.249 ευρώ. Όφελος: 615 ευρώ.

Η άλλη όψη είναι ότι η ελάφρυνση δεν είναι οριζόντια. Αυτοαπασχολούμενος χωρίς προσωπικό δεν κερδίζει από την κατάργηση της προσαύξησης μισθοδοσίας, ενώ επαγγελματίας με τζίρο που δεν ξεπερνά το σχετικό όριο του ΚΑΔ δεν ωφελείται από τη δεύτερη αλλαγή.

Ακόμη μικρότερη ή και μηδενική μπορεί να είναι η διαφορά για όσους δηλώνουν πραγματικά κέρδη υψηλότερα από το τεκμαρτό εισόδημα, αφού φορολογούνται ούτως ή άλλως με βάση τα υψηλότερα πραγματικά κέρδη.

Το συμπέρασμα είναι ότι δημιουργούνται διαφορετικές ταχύτητες ωφελουμένων: περισσότερο κερδίζουν όσοι μέχρι σήμερα επιβαρύνονταν έντονα από τις πρόσθετες προσαυξήσεις, λιγότερο όσοι είχαν μικρότερη επιβάρυνση, ενώ για ένα μέρος των επαγγελματιών η αλλαγή μπορεί να μην έχει ουσιαστικό φορολογικό αποτέλεσμα.