Λιγότεροι άνεργοι, αλλά… 371.000 παραμένουν εκτός αγοράς πάνω από έναν χρόνο!

Σημαντική υποχώρηση καταγράφει η εγγεγραμμένη ανεργία, όμως πίσω από τη βελτίωση των αριθμών παραμένουν ισχυρές εστίες προβληματισμού, κυρίως στη μακροχρόνια ανεργία και στη δυσκολία επανένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, τον Ιούλιο του 2026 οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ανήλθαν σε 715.328, μειωμένοι κατά 80.260 ή 10,1% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.

Η εικόνα, ωστόσο, αλλάζει όταν εξετάζεται η διάρκεια της ανεργίας. 371.019 άνθρωποι, δηλαδή 51,9% του συνόλου, παραμένουν εγγεγραμμένοι για τουλάχιστον 12 μήνες. Πρόκειται για περισσότερους από έναν στους δύο ανέργους.

Έντονη είναι και η ανισορροπία μεταξύ των δύο φύλων. Οι γυναίκες ανέρχονται σε 495.322 και αποτελούν το 69,2% των εγγεγραμμένων, έναντι 220.006 ανδρών. Παράλληλα, η μεγαλύτερη ομάδα βρίσκεται στις παραγωγικές ηλικίες 30-44 ετών, με 215.476 άτομα.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν και ένα παράδοξο: την ώρα που η ανεργία μειώνεται, επιχειρήσεις σε αρκετούς κλάδους δυσκολεύονται να βρουν το προσωπικό που χρειάζονται. Το πρόβλημα μετατοπίζεται έτσι στην αντιστοίχιση δεξιοτήτων, ειδικοτήτων και διαθέσιμων θέσεων εργασίας.

Αντίθετη πορεία ακολουθούν οι επιδοτούμενοι άνεργοι. Τον Ιούλιο έφτασαν τους 148.138, αυξημένοι κατά 33,5% σε σχέση με πέρυσι και κατά 38,8% σε σύγκριση με τον Ιούνιο.

Η ανεργία, επομένως, υποχωρεί αριθμητικά. Το επόμενο στοίχημα είναι δυσκολότερο: να επιστρέψουν στην εργασία εκείνοι που έχουν μείνει για μεγάλο διάστημα έξω από αυτήν.