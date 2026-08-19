Ελληνικό χρέος: Πώς από το 209% έπεσε κάτω από την Ιταλία

Η μεγάλη αποκλιμάκωση του ελληνικού δημόσιου χρέους αποτυπώνεται στη σύγκριση με τις άλλες μεγάλες υπερχρεωμένες οικονομίες της Ευρωζώνης, ενώ οι πρόωρες αποπληρωμές επιταχύνουν την προσπάθεια περιορισμού του κόστους εξυπηρέτησής του.

Με βάση τα στοιχεία, το ελληνικό χρέος αναμένεται το 2026 να υποχωρήσει στο 136,8% του ΑΕΠ, από 146,1% το 2025 και 154,2% το 2024. Για πρώτη φορά στη συγκεκριμένη σειρά στοιχείων, η Ελλάδα περνά κάτω από την Ιταλία, της οποίας το χρέος εκτιμάται στο 138,5%, ενώ της Γαλλίας ανεβαίνει στο 118,1%.

Η μεταβολή είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή εάν ως αφετηρία χρησιμοποιηθεί το 2020. Τότε, εν μέσω πανδημίας, το ελληνικό χρέος είχε εκτοξευθεί στο 209,4% του ΑΕΠ. Μέσα σε έξι χρόνια περιορίζεται κατά 72,6 ποσοστιαίες μονάδες. Στο ίδιο διάστημα η Ιταλία υποχωρεί από 154,4% σε 138,5%, ενώ η Γαλλία κινείται αντίθετα, από 114,9% σε 118,1%.

Η κυβέρνηση επιταχύνει παράλληλα τις πρόωρες αποπληρωμές. Για το 2026 προβλέπονται κινήσεις συνολικού ύψους περίπου 12,84 δισ. ευρώ, από διμερή δάνεια GLF, έντοκα γραμμάτια, δάνεια του EFSF και ομολογιακό δάνειο.

Με μέσο κόστος εξυπηρέτησης του συγκεκριμένου χρέους περίπου 2,9%, το όφελος από τους τόκους υπολογίζεται σε περίπου 370 εκατ. ευρώ ετησίως και τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ σε επτά χρόνια.

Το ζητούμενο πλέον είναι η ταχύτερη μείωση του χρέους να μεταφραστεί σε χαμηλότερο κόστος δανεισμού, νέες αναβαθμίσεις της οικονομίας και, σταδιακά, σε μεγαλύτερο δημοσιονομικό περιθώριο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.