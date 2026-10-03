Πάνω από 90.000 Έλληνες θα εισπράξουν από την 5/10 οικονομικές ενισχύσεις ή επιδόματα

Εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας, μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης περιλαμβάνει ο «χάρτης» των πληρωμών της νέας εβδομάδας. Συνολικά 79.684.160,74 ευρώ θα καταβληθούν σε 92.826 δικαιούχους από τη Δευτέρα 5 έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά επιδόματα ανεργίας και άλλες παροχές της ΔΥΠΑ, ενώ σημαντικά ποσά θα κατευθυνθούν σε εφάπαξ και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές από τον e-ΕΦΚΑ

Την Τρίτη 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.

Παράλληλα, καθ’ όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από 5 έως 9 Οκτωβρίου, θα καταβληθούν 18,5 εκατ. ευρώ σε 900 δικαιούχους, μετά την έκδοση των σχετικών αποφάσεων για εφάπαξ.

Τι πληρώνει η ΔΥΠΑ

Από τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης προγραμματίζονται τρεις βασικές κατηγορίες πληρωμών:

25 εκατ. ευρώ σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα. 1 εκατ. ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας. 20 εκατ. ευρώ σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.