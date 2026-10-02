Η Ευρώπη αποδεσμεύει αποθέματα DIESEL σύμφωνα με τον Τραμπ

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη πριν από λίγο, σε ό,τι αφορά την ενεργειακή κρίση και τα καύσιμα.

Φαίνεται ότι έχουμε μια συμφωνία της Ευρώπης με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων στην αγορά.

Μιλάμε για τεράστιες ποσότητες που θα αυξήσουν την προσφορά και, λογικά, θα ρίξουν τις τιμές.

Μας ενημερώνει ο Σταύρος Μονεμβασιώτης.