«Φρένο» στους servicers – Πλαφόν 15% στις προκαταβολές που ζητάνε από δανειολήπτες

Αλλαγές που επηρεάζουν δανειολήπτες, επενδυτές σε κρυπτονομίσματα, αγρότες και καταναλωτές φέρνει το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. Στο επίκεντρο βρίσκονται 16 παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος, με αυστηρότερους κανόνες για τους servicers και μεγαλύτερη προστασία για τους συνεπείς οφειλέτες.

Ρυθμίσεις δανείων: Προκαταβολή έως 15%

Καθιερώνεται νέα διαδικασία διμερούς ρύθμισης, με υποχρεωτική απάντηση του πιστωτή εντός τριών μηνών και ολοκλήρωση της διαδικασίας το αργότερο σε έξι μήνες. Η προκαταβολή για απευθείας ρύθμιση δεν θα μπορεί να υπερβαίνει το 15% της οφειλής, ενώ τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό ο πιστωτής θα υποχρεούται να καταθέτει τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.

Πρόστιμα έως 500.000 ευρώ στους servicers

Όσο ο δανειολήπτης τηρεί τη ρύθμισή του, απαγορεύονται κατασχέσεις και πλειστηριασμοί. Σε περίπτωση παράβασης προβλέπονται ακύρωση της πράξης, πίστωση πέντε μηνιαίων δόσεων στον οφειλέτη, παράταση της ρύθμισης κατά πέντε μήνες χωρίς επιβάρυνση και πρόστιμα από 50.000 έως 500.000 ευρώ. Επιπλέον, οι servicers θα υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν πλήρη στοιχεία της οφειλής εντός 45 ημερών, διαφορετικά θα αναστέλλεται η τοκοφορία.

Φόρος 10% στα κρυπτονομίσματα

Τα κέρδη από πώληση κρυπτονομισμάτων θα φορολογούνται με 10%, με απαλλαγή για ετήσια υπεραξία έως 500 ευρώ. Ο ίδιος συντελεστής προβλέπεται για αποδόσεις από staking.

Τέλος στα μετρητά στις αντικαταβολές

Οι πληρωμές μέσω courier θα γίνονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, με συγκεκριμένες εξαιρέσεις. Για παραβάσεις προβλέπεται πρόστιμο διπλάσιο της αξίας της συναλλαγής. Παράλληλα, προβλέπεται επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο έως τις 31 Οκτωβρίου, ενώ από τον Νοέμβριο η έκπτωση θα εφαρμόζεται απευθείας στο τιμολόγιο.

Η διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 22 Οκτωβρίου, με στόχο την ψήφιση του νομοσχεδίου στις αρχές Νοεμβρίου. Οι διατάξεις δεν έχουν ακόμη τεθεί σε ισχύ.