Φοροελαφρύνσεις με εξαιρέσεις και το βλέμμα στην κάλπη

Άλλοι θα πληρώσουν λιγότερο φόρο, άλλοι θα δουν χαμηλότερες κρατήσεις και άλλοι θα ενισχυθούν με επιδόματα.

Το προσχέδιο του Προϋπολογισμού για το 2027 συγκεντρώνει παρεμβάσεις με συγκεκριμένους αποδέκτες, χωρίς όμως να εξασφαλίζει την ίδια ανακούφιση σε όλους. Η στόχευση κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερο εκλογικό βάρος προσδίδει στο πακέτο και σαφή πολιτική διάσταση.

Αγρότες και τρίτεκνοι βρίσκονται στο επίκεντρο, με πρόβλεψη μηδενικού φορολογικού συντελεστή έως 20.000 ευρώ. Ωστόσο, πρόσθετο όφελος έχουν όσοι σήμερα καταβάλλουν φόρο. Όσοι βρίσκονται ήδη κάτω από το αφορολόγητο δεν κερδίζουν από τη συγκεκριμένη παρέμβαση, παρότι ενδέχεται να αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη οικονομική πίεση.

Για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες προβλέπεται αφαίρεση προσαυξήσεων του ελάχιστου εισοδήματος που συνδέονται με τζίρο και μισθοδοσία. Η βασική τεκμαρτή φορολόγηση, όμως, παραμένει. Παράλληλα, η μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% αφορά το φορολογικό έτος 2027 και αποτυπώνεται στις δηλώσεις του 2028: ενισχύει τη ρευστότητα, χωρίς να μειώνει τον τελικό συντελεστή φόρου.

Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα αναμένεται να ωφεληθούν από χαμηλότερες εισφορές. Δεν προβλέπεται, όμως, αντίστοιχη νέα οριζόντια φοροελάφρυνση για άτεκνους και οικογένειες με ένα ή δύο παιδιά. Οι άνεργοι, επίσης, δεν αποκτούν άμεσο όφελος από τη μείωση κρατήσεων στην εργασία.

Διαφορετικές ταχύτητες υπάρχουν και στις επιχειρήσεις: η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για νομικά πρόσωπα ξεκινά από την περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη, ενώ η Αττική περιμένει έως το 2029 για την πλήρη απαλλαγή.

Στο πακέτο συνυπάρχουν ήδη θεσμοθετημένες ρυθμίσεις και νέες παρεμβάσεις που χρειάζονται νομοθέτηση. Επιπλέον, η ενίσχυση συνταξιούχων και το επίδομα Χριστουγέννων στο Δημόσιο δεν αποτελούν φοροελαφρύνσεις.

Το ουσιαστικό κριτήριο είναι τελικά πόσα χρήματα απομένουν μετά τους φόρους, τις εισφορές και την ακρίβεια. Γιατί η συνολική εικόνα των μέτρων μπορεί να είναι θετική, αλλά ο προσωπικός λογαριασμός διαφέρει σημαντικά. Και όσοι μένουν εκτός συγκεκριμένων ελαφρύνσεων χρειάζονται απαντήσεις για την καθημερινή πίεση που υφίστανται από τα ενοίκια, την ενέργεια και τα βασικά αγαθά.