Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις

Αρχίζουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 31 Αυγούστου, δίνοντας την ευκαιρία στους καταναλωτές να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, τα εμπορικά καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν προαιρετικά την Κυριακή 19 Ιουλίου.

Οι ειδικοί, πάντως, συνιστούν προσοχή στις αγορές. Οι εντυπωσιακές επιγραφές με μεγάλα ποσοστά έκπτωσης δεν σημαίνουν πάντα και πραγματικό όφελος. Η νομοθεσία προβλέπει ότι στα προϊόντα πρέπει να αναγράφονται τόσο η παλαιά όσο και η νέα τιμή, ενώ ως τιμή αναφοράς χρησιμοποιείται η χαμηλότερη τιμή των τελευταίων 30 ημερών πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.

Οι καταναλωτές καλό είναι να συγκρίνουν τιμές, να αγοράζουν μόνο όσα πραγματικά χρειάζονται, να ελέγχουν την ποιότητα των προϊόντων και να κρατούν πάντα την απόδειξη αγοράς.

Οι φετινές εκπτώσεις θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για την αγορά, καθώς οι επιχειρήσεις προσδοκούν αύξηση του τζίρου τους, ενώ τα νοικοκυριά αναζητούν ευκαιρίες για να περιορίσουν το κόστος των αγορών τους σε μια περίοδο που η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.