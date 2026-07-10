Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών
Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα της συνεδρίασης με τα ευρύτερα κέρδη να αντισταθμίζονται σε μεγάλο βαθμό από την πτώση των μετοχών τεχνολογίας.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε άνοδο 0,2% στις 642,42 μονάδες στις 10:14 ώρα Ελλάδας
Οι περισσότεροι κλάδοι κινούνταν ανοδικά, με τις μετοχές των μεταλλευτικών εταιριών να ενισχύονται κατά 2%.
Οι μετοχές των εταιριών κατασκευής τσιπ κινούνταν πτωτικά, με την Siltronic και τη Soitec να υποχωρούν κατά 2% και 2,8%, αντίστοιχα.
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