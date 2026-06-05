Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση των μετοχών στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την αβεβαιότητα να κυριαρχεί έναντι των ειρηνευτικών προσπαθειών στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 κατέγραψε πτώση 0,2% στις 623,10 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας και οδεύουν προς πτώση 0,5% σε εβδομαδιαία βάση.

Ο δείκτης των μετοχών τεχνολογίας σημείωσε τις μεγαλύτερες απώλειες, καταγράφοντας πτώση 2%.