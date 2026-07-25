Φορολογικές δηλώσεις 2026: Ρεκόρ υποβολών, λιγότερες καθυστερήσεις και νέα εικόνα στα εκκαθαριστικά

Η φετινή διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων έκλεισε με ιστορικό ρεκόρ συμμετοχής και σημαντικές αλλαγές στον τρόπο εκκαθάρισης του φόρου, επιβεβαιώνοντας ότι η ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης αρχίζει να αλλάζει τη σχέση πολιτών και κράτους. Για πρώτη φορά, σχεδόν 6 εκατομμύρια δηλώσεις φυσικών και νομικών προσώπων υποβλήθηκαν πριν από τη λήξη της προθεσμίας, αριθμός αυξημένος σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη σύνθεση των εκκαθαριστικών. Η εικόνα παραμένει σχεδόν μοιρασμένη: περίπου ένας στους τρεις φορολογούμενους καλείται να πληρώσει πρόσθετο φόρο, ένας στους τρεις λαμβάνει επιστροφή φόρου και ένας στους τρεις έχει μηδενικό εκκαθαριστικό. Ωστόσο, η ΑΑΔΕ προχώρησε πολύ ταχύτερα στις επιστροφές, ενώ οι αυτόματοι συμψηφισμοί με τυχόν οφειλές περιόρισαν σημαντικά τις καθυστερήσεις που παρατηρούνταν τα προηγούμενα χρόνια.

Παράλληλα, το νέο σταθερό χρονοδιάγραμμα υποβολής, οι προσυμπληρωμένες δηλώσεις για εκατομμύρια φορολογουμένους και οι εκπτώσεις για όσους υπέβαλαν νωρίς τη δήλωσή τους και εξόφλησαν εφάπαξ τον φόρο συνέβαλαν στην ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το αποτέλεσμα ήταν να αποφευχθεί ο συνωστισμός των τελευταίων ημερών που χαρακτήριζε τις προηγούμενες χρονιές.

Το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την ΑΑΔΕ είναι η περαιτέρω επέκταση των προσυμπληρωμένων δηλώσεων και η ακόμη ταχύτερη απόδοση των επιστροφών φόρου, ώστε η φορολογική διαδικασία να γίνεται ολοένα πιο απλή και προβλέψιμη για πολίτες και επιχειρήσεις.