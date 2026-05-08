Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν να οδηγεί ανοδικά τις τιμές του πετρελαίου, πλήττοντας τις ελπίδες ότι μια διπλωματική λύση μπορεί να βρίσκεται κοντά.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,8% στις 611,69 μονάδες στις 10:03 ώρα Ελλάδας.

Η τάση αυτή αποτυπωνόταν στις περισσότερες περιφερειακές αγορές, με τον γερμανικό ⁠DAX και τον βρετανικό FTSE 100 να καταγράφουν απώλειες 0,9% και 0,5%, αντίστοιχα.

