Διεθνείς αγορές: Ενισχύονται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, υποχωρεί η τιμή του πετρελαίου

Άνοδο καταγράφουν σήμερα οι ευρωπαϊκές μετοχές με τις τιμές του πετρελαίου να υποχωρούν και την αισιοδοξία μεταξύ των επενδυτών να ενισχύεται μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντονάλντ Τραμπ περί «μεγάλης προόδου» προς μια ολοκληρωμένη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν.

Στις 12:00 ώρα Ελλάδας, ο γαλλικός δείκτης CAC 40 σημείωσε άλμα 2,57% και ο γερμανικός Dax ήταν ενισχυμένος κατά 2,46%. Το χρηματιστήριο στο Λονδίνο κατέγραψε άνοδο 2,28% και στο Μιλάνο κατά 2%.

Γύρω στις 11:55 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσε πτώση 6,22% στα 103,04 δολάρια. Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 6,44% στα 95,68 δολάρια.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα αναστείλει για βραχύ χρονικό διάστημα το «Σχέδιο Ελευθερία», όπως βάφτισε στρατιωτική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων που θέλουν να εγκαταλείψουν τον Κόλπο διασχίζοντας το στενό του Ορμούζ.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ