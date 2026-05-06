ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου τον Φεβρουάριο φέτος

Αύξηση 14,3% σημείωσε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον Φεβρουάριο εφέτος, λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών και της μείωσης εκείνης των εξαγωγών.

Ειδικότερα, από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τις εμπορευματικές συναλλαγές προκύπτουν τα εξής:

Η συνολική αξία των εισαγωγών τον Φεβρουάριο 2026 ανήλθε στο ποσό των 6.711,7 εκατ. ευρώ έναντι 6.509,4 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2025 παρουσιάζοντας αύξηση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 263,9 εκατ. ευρώ ή 5,2%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 238,4 εκατ. ευρώ ή 4,7%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 3.919,9 εκατ. ευρώ έναντι 4.066,5 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025, παρουσιάζοντας μείωση 3,6% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε μείωση κατά 10,8 εκατ. ευρώ ή 0,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε μείωση κατά 35,3 εκατ. ευρώ ή 1,1%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2.791,8 εκατ. ευρώ έναντι 2.442,9 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 14,3% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 274,7 εκατ. ευρώ ή 13,9%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα σημειώθηκε αύξηση κατά 273,7 εκατ. ευρώ ή 13,9%).

Το α’ δίμηνο, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 13.220,2 εκατ. ευρώ έναντι 13.468,0 εκατ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 1,8% (χωρίς τα πετρελαιοειδή υπήρξε αύξηση κατά 38,9 εκατ. ευρώ ή 0,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσιάστηκε αύξηση κατά 18,0 εκατ. ευρώ ή 0,2%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 7.578,1 εκατ. ευρώ έναντι 8.188,6 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας μείωση 7,5% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 112,1 εκατ. ευρώ ή 1,8%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 134,0 εκατ. ευρώ ή 2,2%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 5.642,1 εκατ. ευρώ έναντι 5.279,4 εκατ. ευρώ το α’ δίμηνο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 6,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 151,0 εκατ. ευρώ ή 3,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 152,0 εκατ. ευρώ ή 3,7%).

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ