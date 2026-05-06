Πετρέλαιο: Το Μπρεντ υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν βουτιά σήμερα, με την αγορά να ελπίζει σε μια συμφωνία άμεσα μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν ύστερα από «μεγάλη πρόοδο» στις διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, και τις πληροφορίες του αμερικανικού ιστότοπου Axios προς αυτή την κατεύθυνση.

Γύρω στις 13:40 ώρα Ελλάδας, η τιμή του βαρελιού του Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας, παράδοσης Ιουλίου, σημείωσε πτώση 9,31% στα 99,64 δολάρια.

Το βαρέλι του αμερικανικού αργού WTI, παράδοσης Ιουνίου, σημείωσε πτώση 10,70% στα 91,33 δολάρια.

