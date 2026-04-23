Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, καθώς κλιμακώνονται οι ανησυχίες για την ναυσιπλοΐα, στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε πτώση 0,2% στις 612,98 μονάδες στις 10:18 ώρα Ελλάδας, αποτυπώνοντας το κλίμα επιφυλακτικότητας που επικρατεί στην ευρύτερη αγορά.

Οι περισσότερες από τις μεγάλες περιφερειακές αγορές ακολούθησαν αυτή την πτωτική τάση, με τον γερμανικό δείκτη DAX και τον βρετανικό FTSE 100 να υποχωρούν κατά 0,2% και 0,5%, αντίστοιχα.

Την ίδια ώρα, οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Μπρεντ να καταγράφουν άνοδο άνω του 1% πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Οι μετοχές των ενεργειακών εταιριών ενισχύθηκαν κατά 0,6%.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ