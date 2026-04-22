Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
22/04/2026 11:25
Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν θετικά στην ανακοίνωση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί παράτασης μέχρι νεωτέρας της κατάπαυσης πυρός με το Ιράν.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,3% στις 617,66 μονάδες, στις 10:11 ώρα Ελλάδας.

Τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια επίσης κινούνταν ανοδικά, με τον γερμανικό δείκτη DAX και τον γαλλικό CAC να ενισχύονται κατά 0,4% και 0,2%, αντίστοιχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

